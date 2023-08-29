Барнаул и Новосибирск соединит аналог поезда «Ласточка»

Поезд находится в разработке и будет готов в 2024 году Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаул и Новосибирск планируют соединить аналогом поезда «Ласточка», которому не нужно будет делать пересадку в Черепаново. Об этом в ходе круглого стола «Алтайский край – ключевой регион России. Образ будущего» рассказал Виктор Гневашев, Первый заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги.

Сейчас поезд находится в разработке и будет готов в 2024 году. Разработкой занимается холдинг «Синара-Транспортные машины». Особенностью поезда является то, что он может передвигаться и на переменном, и на постоянном токе.

Такая конструктивная особенность исключит необходимость пересадки на станции Черепаново, между Барнаулом и Новосибирском. Смена поездов здесь происходит как раз из-за того, что на участке Барнаул-Черепаново электропоезда используют переменный ток, а на отрезке Черепаново-Новосибирск — постоянный.

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