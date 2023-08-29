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НовостиОбщество29 августа 2023 1:47

Прямой авиарейс из Барнаула до Перми появится в ближайшее время

Он будет осуществляться 2 раза в неделю
Александр Коровниченко
Полеты должны проходить с частотой до 2 раз в неделю.

Полеты должны проходить с частотой до 2 раз в неделю.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшее время из Барнаульского аэропорта можно будет долететь до Перми без пересадок. Появится новое направление - «Пермь-Барнаул-Пермь». Об этом сообщает «Новый компаньон».

Авиаперевозки будет осуществлять компания «ЮВТ Аэро», которая получила на эти цели субсидию от бюджета Пермского края. Перелеты по направлению «Пермь-Барнаул-Пермь» должны проходить с частотой до 2 раз в неделю.

Отмечается, что новое направление может быть востребованным у жителей Прикамья. Так как Алтай становится популярным туристическим направлением.

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