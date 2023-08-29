Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 августа 2023 1:02

Тепло до + 26 градусов прогнозируют синоптики 29 августа в Алтайском крае

Преимущественно без осадков
Александр Коровниченко
29 августа температура воздуха установится в границах от +21 до +26 градусов

29 августа температура воздуха установится в границах от +21 до +26 градусов

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 29 августа синоптики прогнозируют теплую погоду с небольшими осадками в отдельных районах. Об этом сообщает ЦГМС.

Так на территории Алтайского края 29 августа температура воздуха установится в границах от +21 до +26 градусов. Преимущественно без осадков, только в отдельных районах по востоку региона пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер южный со скоростью 3-8 метра в секунду. Возможны порывы ветра до 14 метров в секунду.

В Барнауле 29 августа температура воздуха составит от +22 до +24 градусов. В краевой столице преимущественно без осадков. Ветер с южного направления, 3-8 метра в секунду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Алтайском крае новая неделя начнется с кратковременных дождей и гроз

В Барнауле будет до +24 градусов (подробнее)