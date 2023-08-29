29 августа температура воздуха установится в границах от +21 до +26 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 29 августа синоптики прогнозируют теплую погоду с небольшими осадками в отдельных районах. Об этом сообщает ЦГМС.

Так на территории Алтайского края 29 августа температура воздуха установится в границах от +21 до +26 градусов. Преимущественно без осадков, только в отдельных районах по востоку региона пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер южный со скоростью 3-8 метра в секунду. Возможны порывы ветра до 14 метров в секунду.

В Барнауле 29 августа температура воздуха составит от +22 до +24 градусов. В краевой столице преимущественно без осадков. Ветер с южного направления, 3-8 метра в секунду.

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