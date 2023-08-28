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НовостиОбщество28 августа 2023 12:15

Улицу Интернациональную ремонтируют в Барнауле

Работы продолжаются
Герман Архаров
Работы продолжаются

Работы продолжаются

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле продолжают ремонтировать улицу Интернациональную. Работы проводят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает мэрия.

Рабочие фрезеруют старое дорожное покрытие, чтобы затем уложить новый асфальт. Кроме того, отремонтируют тротуары и парковки, установят бордюры и поребрик.

Также восстановят лестницу, которая находится на пересечении улицы Интернациональной и проспекта Красноармейского.

Добавим, что в 2023 году по такому же нацпроекту отремонтируют 12 участков дорог. На четырех из них уже закончили работы.