Улицу Интернациональную ремонтируют в Барнауле

Работы продолжаются Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле продолжают ремонтировать улицу Интернациональную. Работы проводят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает мэрия.

Рабочие фрезеруют старое дорожное покрытие, чтобы затем уложить новый асфальт. Кроме того, отремонтируют тротуары и парковки, установят бордюры и поребрик.

Также восстановят лестницу, которая находится на пересечении улицы Интернациональной и проспекта Красноармейского.

Добавим, что в 2023 году по такому же нацпроекту отремонтируют 12 участков дорог. На четырех из них уже закончили работы.