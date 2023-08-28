Из-за празднования Дня города в Барнауле ограничат движение на площади Сахарова

Движение будет перекрыто до 3 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за праздничных мероприятий, связанных с Днем города, с 29 августа в Барнауле ограничат движение на площади Сахарова. Об этом предупреждают в мэрии.

С 9 утра 29 августа закроют проезд по проспекту Социалистическому от улицы Молодежной до Мерзликина. Движение откроют в 15 часов 3 сентября.

Кроме того, на это же время ограничат движение на участке улицы Мерзликина до переулка Геблера.

Автомобилистам следует быть внимательными и по возможности заранее планировать маршруты своих поездок.

Ранее мы писали о том, что День города традиционно пройдет без спиртного. С 9 до 21 часа 2 сентября руководителям предприятий розничной торговли краевой столицы рекомендуют не продавать алкоголь и пиво.