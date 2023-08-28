ТОП-5 гаджетов для школьников

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Тут, правда, важно соблюсти баланс: хочется, чтобы гаджеты были не просто бесполезными игрушками, а действительно бы пригодились детям. То, что сейчас у каждого первоклассника есть смартфон, давно никого не удивляет, так что их в этой подборке вы не увидите. Зато вам могут пригодиться другие девайсы из списка, не столь очевидные, но не менее нужные.

Мобильный аккумулятор

Сколько родительских нервов потрачено из-за севших телефонов у детей! Поберегите себя и приобретите ребенку power-банк от бренда BY, мощный, но при этом легкий и компактный, который поместится даже в кармане. Можете быть уверены: теперь вы всегда дозвонитесь.

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Наушники

Сейчас уроки – это не только текст: это и видео, и аудио. Так что наушники точно будут не лишними: полноразмерные или миниатюрные беспроводные с функцией активного шумоподавления. Отличный подарок к началу учебного года, кстати!

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Настольная лампа

Зрение уж точно стоит поберечь, так что покупка настольной лампы к 1 сентября – это необходимость. В ближайшем «Галамарте» стильная лампа FORZA с питанием USB обойдется вам по ШОК-цене всего в 99 рублей 29 августа. Равномерный яркий свет, сенсорное управление, длина кабеля 1,5 метра – просто, стильно и при этом удобно.

Фото предоставлено рекламодателем

Удобная компьютерная мышка

Правда жизни: современные школьники огромное количество времени проводят за компьютером. А раз так – то эргономичная мышка, от которой не будут уставать руки, придется как нельзя кстати. Беспроводная модель от BY как раз отвечает этим требованиям: хорошо держит заряд, кнопки легко нажимаются, приятная тактильно и при этом не дорогая. А что еще надо!

Портативная колонка

Не все же учиться, хочется и отдохнуть. Нужное настроение создаст миниатюрная беспроводная колонка: ультрамодный девайс для любителей музыки и качественного звука. Можно подобрать разных цветов, форм и размеров. Для меломанов – идеальный вариант подарка.

8 800 25 000 25

https://galamart.ru/

*ШОК-цена 99 рублей на настольную лампу FORZA действует 29 августа 2023 г. в розничных магазинах «Галамарт».

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