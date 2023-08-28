Wink и START представили первый тизер сериала «Слово пацана»

Фото: Ростелеком

Премьера состоится осенью эксклюзивно в онлайн-кинотеатрах Wink и START, сериал пополнит линейки Wink Originals и START Originals. Проект создан кинокомпанией TOOMUCH Production и «НМГ Студией» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

История разворачивается в конце 1980-х и напомнит нескольким поколениям зрителей о временах их детства и юности. Жить по-старому было уже невозможно, а как жить по-новому — никто еще не знал. Через что пришлось пройти людям, прежде чем страна вышла из кризиса.

Сюжет сериала переносит в то время, когда перестройка уже шагнула с кремлевских трибун на улицы больших и малых городов. Советский Союз умирает на глазах, и вместе с предчувствием перемен, свободой слова, музыки и цен появляется и свобода от совести, граничащая с беспределом. Пока родители борются за выживание, брошенные всеми дети сбиваются в уличные стаи и «бьются за асфальт». Бьются в буквальном смысле, чтобы контролировать все, что стоит на их земле или передвигается по ней. Среди всеобщей нищеты — понятные правила жизни, поддержка и слово пацана, которое сильнее клятвы. Но дружба и понятия о справедливости все больше смешиваются с насилием и криминалом.

В проекте снялись Рузиль Минекаев («‎Смычок»)‎, Иван Янковский («Фишер», «Плейлист волонтера»), Никита Кологривый («Макс и Гусь», «Два холма») и Сергей Бурунов («Родные», «Пара из будущего»). Режиссером проекта выступил Жора Крыжовников («Лед 2», «Звоните ДиКаприо!»).

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