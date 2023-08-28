30-градусная жара вновь накроет Алтайский край

Столбики термометров покажут +30 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни Алтайский край вновь окажется во власти 30-градусной жары. Об этом предупреждают синоптики Гидрометцентра региона.

Во вторник, 29 августа, столбики термометров покажут +21…+26 градусов. Местами по востоку кратковременные дожди, грозы.

В среду, 30 августа, ожидается 25…+30 градусов, преимущественно без осадков.

В четверг, 31 августа, температура воздуха составит+25…+30, по северо-западу будет чуть холоднее: +19…+24 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Ранее мы писали о том, что причина возвращения жары в Алтайский край в теплом воздухе, который поступает из районов Средней Азии