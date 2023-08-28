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НовостиОбщество28 августа 2023 9:57

В Барнауле ограничили движение на улице Никитина из-за падения автовышки

Пострадавших нет
Герман Архаров
Автомобилистам следует быть внимательными

Автомобилистам следует быть внимательными

Фото: Олег УКЛАДОВ

28 августа на улице Никитина, 77 в Барнауле на иномарку упала автовышка. На участке дороги временно ограничили движение, сообщает мэрия.

Перекрытие коснулось участка улицы Никитина от проспекта Красноармейского до проспекта Социалистического. Специалисты поднимают упавшую автовышку, участникам дорожного движения следует быть внимательными.

Напомним, автовышка упала на автомобиль Toyota, который стоял у здания на улице Никитина, 77. В результате произошедшего пострадавших нет.