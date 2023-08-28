Президент наградил двух жителей Алтайского края

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Двое жителей Алтайского края получили государственные награды Российской Федерации. Указ подписал президент Владимир Путин, пишет пресс-служба правительства региона.

Мастера производственного обучения Заринского политехнического техникума Евгения Казанцев удостоили почетного звания «Заслуженный мастер производственного обучения Российской Федерации» . Евгений Алексеевич показал себя как настоящий профессионал. Благодаря его руководству успеваемость по практическому обучению в курируемых им группах составляет 100%, качество знаний возросло с 45 до 72%.

А руководителя филиала Российского сельскохозяйственного центра по Алтайскому краю и Республике Алтай Владимира Мануйлова удостоили звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». Работники филиала под руководством Владимира Митрофановича занимаются внедрением в производство наиболее прогрессивных достижений отечественной и зарубежной науки и показывают достойные результаты работы.