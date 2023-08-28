Барнаульцам напоминают об ограничении продажи алкоголя в День города

Ограничения вводят для обеспечения общественного порядка Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 2 сентября, в Барнауле отметят День города. Об ограничении продажи алкоголя напоминают в мэрии.

С 9 до 21 часа 2 сентября руководителям предприятий розничной торговли краевой столицы рекомендуют не продавать алкоголь и пиво. Соответствующее постановление подписал глава города Вячеслав Франк.

Ограничения вводят для обеспечения общественного порядка.

Ранее мы рассказывали о том, как отметят День города в Барнауле. Подробнее о том, какие звезды выступят в краевой столице можно прочитать здесь.