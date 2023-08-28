Пытался проникнуть в кабину пилотов: на Алтае будут судить авиадебошира

Уголовное дело направили в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайского авиадебошира будут судить за попытку проникнуть в кабину пилотов. Подробнее об этом рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В феврале пьяный мужчина находился на борту самолета, который летел по маршруту Москва – Барнаул. По версии следствия, житель Алтайского края грубо нарушил общественный порядок. Он пытался проникнуть в кабину пилотов и даже применял насилие в отношение бортпроводника, который пытался его остановить. Таким образом мужчина создал ситуацию, угрожающую безопасности полета.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), материалы направили в суд.

Ранее мы писали о том, что прокуратура проводит проверку после задымления теплохода в Барнауле.