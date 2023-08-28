Пытался проникнуть в кабину пилотов: на Алтае будут судить авиадебошира

Уголовное дело направили в суд
Фото: Олег УКЛАДОВ
Алтайского авиадебошира будут судить за попытку проникнуть в кабину пилотов. Подробнее об этом рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
В феврале пьяный мужчина находился на борту самолета, который летел по маршруту Москва – Барнаул. По версии следствия, житель Алтайского края грубо нарушил общественный порядок. Он пытался проникнуть в кабину пилотов и даже применял насилие в отношение бортпроводника, который пытался его остановить. Таким образом мужчина создал ситуацию, угрожающую безопасности полета.
Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), материалы направили в суд.
Ранее мы писали о том, что прокуратура проводит проверку после задымления теплохода в Барнауле.