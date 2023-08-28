Елена Хрусталева отказалась от борьбы за пост губернатора Алтайского края

Елена Хрусталева. Фото: избирком Алтайского края

Руководитель «Партии пенсионеров» в Алтайском крае Елена Хрусталева решила отказаться от участия в выборах губернатора региона. Об этом она заявила 28 августа.

До этого Елена Хрусталева прошла муниципальный фильтр и зарегистрировалась в качестве кандидата в губернаторы, однако приняла решение отказаться от борьбы за пост главы региона.

Ранее аналогичное решение принял Владислав Вакаев.

Таким образом, за пост главы региона будут бороться четыре кандидата. Это Виктор Томенко («Единая Россия»), Евгения Боровикова («Справедливая Россия-Патриоты-За Правду»), Сергей Булаев (ЛДПР), а также Сергей Малинкович («Коммунисты России»).