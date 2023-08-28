ВТБ открыл прием заявок на API-хакатон

API-хакатон – масштабное ежегодное мероприятие, организованное кредитной организацией для разработчиков, аналитиков, продакт-менеджеров, графических и UX/UI-дизайнеров, а также QA, DevOps и ИБ-специалистов. В этом году уже третье по счету соревнование будет проходить в трех треках: открытые API, решения для работы с алгоритмами шифрования (ГОСТ) и решения для хранилищ S3 CEPH.

Участники получат возможность предложить идею и создать свой инновационный продукт на основе API или разработать инструмент работы с API. Пройти путь от презентации идеи до работающего прототипа командам помогут эксперты Платформы API.

В начале 2023 года банк завершил перевод своей API-платформы на российское импортонезависимое программное обеспечение. Переход позволил банку сохранить безопасную и устойчивую технологическую основу для развития партнерства с различными компаниями, а также бесперебойную работу всех связанных с платформой сервисов.

«За прошедший год мы добились значительных успехов в области создания и модернизации наших решений. В частности, мы перевели собственную API-платформу на российское импортонезависимое программное обеспечение. При этом наша платформа продемонстрировала более высокие показатели надежности и производительности, чем аналогичные решения иностранных вендоров, – комментируем Игорь Бессчастный, начальник управления реализации автоматизированных интерфейсов банка ВТБ. – Мы хотим поделиться накопленным опытом, поэтому задания, которые мы предлагаем участникам хакатона, основаны на реальных пользовательских сценариях и нацелены, в первую очередь, на решение технологических задач и получение бизнес-результата».

23 сентября состоится онлайн-церемония открытия и презентация задач. Подать заявку на участие можно до 25 сентября. Подробности об условиях участия и сроках проведения соревнований доступны на сайте API-хакатона: https://vtbapihack.ru/.

Справка

API-платформа была создана в рамках технологической трансформации банка и запущена в начале 2021 года. Она позволяет упростить и полностью автоматизировать подключение к сервисам банка внешних партнеров из различных отраслей. Кроме того, API-платформа повышает эффективность взаимодействия внутренних систем банка между собой, обеспечивает надежность и увеличивает производительности, позволяет ускорить ввод новых продуктов и сервисов внутри банка. Сегодня здесь опубликовано более 700 готовых к подключению интерфейсов, в том числе для работы со страховыми компаниями, взаимодействия с дочерними структурами Группы, лидогенерации и т.д. В 2023 году Платформа была отмечена наградой Global CIO «Проект года» в номинации «Сервисы и аутсорсинг», а также победила в номинации «Экосистема для цифровой трансформации: инновация года» премии CNews «Инновации года 2023».