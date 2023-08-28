Семь детей ушли с незнакомцами на Петровском бульваре в Бийске

Родителей просят еще раз поговорить с детьми Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске добровольцы из поисково-спасательного отряда «АлтайСпас22» проверили социальный эксперимент и проверили, сколько детей уйдут с незнакомцами. Об этом рассказали в Telegram-канале «ЧП Бийск»

Волонтеры пробовали увести детей под разными предлогами. Например, просили помощь собаке или говорили, что идут к маме. В эксперименте участвовали 15 детей, с незнакомыми взрослыми ушли семь из них.

Елена Сухомирова, руководитель местного отделения отряда, просит родителей еще раз провести беседы с детьми и объяснить им, что нельзя уходить с незнакомцами. Важно, чтобы несовершеннолетние знали круг взрослых, с которыми можно уходить, а от которых стоит держаться подальше.

В сложных ситуациях следует позвонить родителям или на единый номер 112. Если взрослый проявляет настойчивость, то нужно бежать в людное место и просить помощи у прохожих, кричать и привлекать внимание.