В Алтайском крае новая неделя начнется с кратковременных дождей и гроз

В Барнауле 28 августа ожидается +22…+24 градуса Фото: Олег УКЛАДОВ

В начале новой рабочей недели в Алтайском крае ожидается теплая и дождливая погода. В понедельник, 28 августа, температура воздуха составит +21…+26 градусов. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Местами по краю пройдут кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами возможен туман. Будет дуть южный ветер, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле 28 августа ожидается +22…+24 градуса. Во второй половине дня в краевой столице пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. В утренние часы возможен туман. Подует южный ветер, 4-9 м/с.

Ранее мы подробно рассказывали, какой будет погода в конце августа в Алтайском крае.