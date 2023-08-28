Прокуратура проводит проверку после задымления теплохода в Барнауле

ЧП произошло на Оби
Фото: Олег УКЛАДОВ
В воскресенье, 27 августа, на Оби в Барнауле задымился теплоход «Москва-175». После случившегося проверку проводят правоохранители. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
ЧП случилось на реке Обь около 16 часов. На теплоходе, на борту которого находились люди, произошло задымление машинного отделения. Судно следовало по маршруту Барнаул -Рассказиха.
- Возгорания на судне не допущено, задымление ликвидировано силами экипажа, - отметили в ведомстве.
Пассажиров доставили в пункт назначения другим теплоходом.
Представители барнаульской транспортной прокуратуры проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее мы писали о том, что на Оби в районе Поселка Ильича застрял катер с 13 пассажирами. Спасатели на лодке доставили людей на берег.