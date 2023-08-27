Результат матча. Скриншот прямой трансляции LEON — Вторая Лига | Дивизион Б

27 августа в седьмом туре Лиги 2 в Барнауле встретились местный футбольный клуб «Динамо» и «Носта» из Новотроицка. Матч закончился победой гостей со счетом 1:2.

Большую часть матча острее атаковала «Носта». Динамовцы же проводили опасные контратаки. В первом тайме счет так и не был открыт. Во втором отрезке матча ситуация изменилась. На 51 минуте счет открыл Олег Леонов («Носта»). Практически сразу динамовцы ответили после быстрого прохода по флангу Осипов навесил в штрафную, и Иван Житников забил головой в падении. Это произошло на 54 минуте. Но, к сожалению барнаульских болельщиков, решающий мяч забила «Носта» на 64 минуте, отметился Владислав Абрамов.

Интересно, что команды вновь не сыграли в ничью. Это была 10 официальная игра между ними и в них была только одна ничья. Кроме этого, команды в очередной раз забили минимум 3 мяча.

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