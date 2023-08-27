Катер с 13 пассажирами застрял ночью посреди Оби на Алтае

Обь Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле на реке застрял катер с 13 пассажирами. Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, для вызволения людей из беды пришлось задействовать спасателей.

ЧП произошло на реке Обь в районе Поселка Ильича. Катер сломался, из-за чего люди оказались посреди реки и были отрезаны от берега. Добраться самостоятельно до суши они не могли и поэтому обратились к спасателям.

Сотрудники Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России выдвинулись на место. Выяснилось, что на борту сломался двигатель. Сотрудники отряда с помощью моторной лодки доставили людей на берег. Среди спасенных были три женщины и семь детей, их самочувствие оценили как удовлетворительное. Еще трое мужчин остались в лодке ждать техпомощь.

Пострадавших в результате происшествия нет.