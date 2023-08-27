Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 августа 2023 7:31

До конца года сотовая связь появится в 31 селе Алтайского края

Станции устанавливают в рамках федерального проекта
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Накануне связь появилась еще в трех сёлах региона

Накануне связь появилась еще в трех сёлах региона

Фото: Анна Перевощикова

В селах Алтайского края продолжают устанавливать базовые станции сотовой связи. Как сообщили в пресс-службе правительства, накануне связь появилась еще в трех сёлах региона.

Вышки установили в сёлах Демино, Степное и Туманово Солонешенского района в рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства. Вскоре мобильной связью смогут пользоваться и жители села Тележиха.

С 2021 года такую работу провели в 108 населенных пунктах, а до конца года станции появятся еще в 31 селе и поселке.