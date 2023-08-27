Матч пройдет в Барнауле на стадионе «Динамо» Фото: Александр Коровниченко

27 августа в седьмом туре Лиги 2 встретятся «Динамо Барнаул» и «Носта». Матч пройдет в Барнауле на стадионе «Динамо». Начало встречи в 17:00.

К началу встречи команды подходят в разном настроении. В середине недели прошли матчи Кубка России, где динамовцы добились непростой победы над «Новосибирском» со счетом 3:2. А «Носта» потерпела поражение в серии пенальти от «Уфы».

Как сообщили в пресс-службе «Динамо» на тренировке в преддверии матча в общей группе занимались Игорь Абрамов и Владимир Завьялов. По индивидуальной программе занимался Даниил Зарецкий.

Стоит отметить, что матчи «Динамо Барнаул» и «Носты» всегда получаются бескомпромиссными и результативными. Так, в 9 играх за всю историю зафиксирована только одна ничья, и та в далеком 2008 году. Также только в одном матче соперники забили меньше трех мячей. Посмотреть матч можно сегодня, 27 августа, в 17:00 на стадионе «Динамо» или в прямой трансляции, ссылка на которую будет опубликована в официальной группе «Динамо» во Вконтакте.

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