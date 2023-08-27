Житель Новоалтайска украл 14 флаконов шампуня на более чем 5 тысяч рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле полиция задержала подозреваемого в краже шампуня. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, он украл 14 флаконов шампуня.

В Индустриальном районе Барнаула директор одного из супермаркетов обратился в полицию с заявлением о краже. Сумма ущерба составила больше 5 тыс. рублей. Преступник зашел в магазин, взял с витрины 14 флаконов, положил в черный пакет и ушел, не оплачивая товар.

Благодаря записям с камеры видеонаблюдения сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность подозреваемого. Имя оказался ранее не судимый, безработный мужчина 2002 года рождения из Новоалтайска. Он уже признался во всем, но успел продать шампунь.

По данному факту возбуждено уголовное дело.