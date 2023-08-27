Глава СК потребовал доклад по делу о травмировании двух подростков на озере

Надувной плот Фото: Прокуратура Алтайского края

Председатель Сследственного комитета России Александра Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о травмировании двух несовершеннолетних на озере, сообщается в телеграм-канале ведомства. ЧП произошло в селе Старобелокуриха, когда девочки катались на тюбинге.

В августе отец девочек 12 и 17 лет решил покатать их на надувной тюбинге, прикрепленном к гидроциклу. Во время одного из маневров плот врезался в деревянный пирс. Подростков в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. После ЧП они впали в кому.

Следственное управление по данному факту возбудило уголовное дело. Глава СК запросил доклад о том, как идет расследование. Ход дела находится на контроле в центральном аппарате.

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