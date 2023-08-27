Виктор Томенко и Вячеслав Фетисов побывали на фестивале «Алтайские бренды»

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и прославленный хоккеист и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов посетили гастрономический фестиваль «Алтайские бренды». Как сообщил глава региона в своем телеграм-канале, он прошел в барнаульском парке «Изумрудный».

Большой праздник стартовал 26 августа. Несколько десятков компаний показали гостям и жителям региона алтайскую продукцию и то, что можно из нее приготовить.

- По всей стране люди знают, что алтайское — это знак качества. Примерно три четверти продукции, которую производят у нас в крае, мы поставляем в другие регионы России и даже за рубеж. Алтай — кормит и себя, и Сибирь, и всю страну! - отметил губернатор.