МЧС предупредило о высокой пожароопасности в Алтайском крае

Пожар Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае в ближайшие дни будет сухая и жаркая погода, из-за чего в крае ожидается высокая пожароопасность. Как сообщают синоптики регионального ЦГМС, высокий риск возникновения пожаров ожидается до 28 августа.

В воскресенье и понедельник в регионе установится жара до +29 градусов. В связи с этим есть вероятность, что из-за малейшей небрежности с огнем за считанные секунды может произойти пожар. В ГУ МЧС по Алтайскому краю отметили, что природные пожары угрожают садоводствам и населенным пунктам.

Чтобы избежать ЧП, жителям напоминают об осторожности в обращении с огнем.