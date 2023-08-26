Рецидивист украл велосипед прямо из магазина в Барнауле

Полицейские похищенное имущество изъяли Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Новоалтайска 1989 года рождения украл велосипед в одном из магазинов Барнаула и уехал на нем. Об этом сообщает ГУ МВД Росси по Алтайскому краю.

В полицию обратилась представительница торгового отдела по продаже мототехники. Она сообщила, что из магазина был похищен велосипед стоимостью 12 тыс. рублей. По камерам наблюдения было установлено, что кражу совершил мужчина, который зашел в магазин и через несколько минут вышел с велосипедом.

В этот же день был задержан ранее судимый за разбой житель Новоалтайска. Он признался, что вошел в магазин без злого умысла. Но увидел, что в зале нет посетителей, а велосипеды не пристегнуты. Мужчина решил этим воспользоваться. Полицейские похищенное имущество изъяли. В настоящее время по данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

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