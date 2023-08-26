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НовостиОбщество26 августа 2023 6:02

За неделю в Барнауле скорая помощь более 350 раз выезжала на вызовы напрасно

С 17 по 23 августа в Барнауле скорая 354 раза напрасно выезжала на вызовы
Александр Коровниченко
Средняя нагрузка за сутки на одну бригаду составила 12,6 вызовов

Средняя нагрузка за сутки на одну бригаду составила 12,6 вызовов

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле бригады скорой медицинской помощи 354 раза за неделю с 17 по 23 августа безрезультатно выезжали на вызовы. Медики напомнили о том, что если помощь больше не нужна, то вызов всегда можно отменить. Об этом сообщает телеграм-канал станции скорой медицинской помощи Барнаула.

Всего машины скорой помощи в Барнауле за неделю выезжали на 5576 вызовов. Средняя нагрузка за сутки на одну бригаду составила 12,6 вызовов. При этом особенно отмечается то, что из числа всех вызовов 354 оказались безрезультатными. В 260 случаях из них больного не нашли или он отказался от осмотра.

Медики напомнили горожанам, что если помощь не требуется, а скорую помощь уже вызвали, то вызов можно отменить. Для этого нужно связаться с диспетчером по номерам «03» и «103». Освободившаяся бригада сможет успеть на более серьезные вызовы.

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