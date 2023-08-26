За неделю в Барнауле скорая помощь более 350 раз выезжала на вызовы напрасно

Средняя нагрузка за сутки на одну бригаду составила 12,6 вызовов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле бригады скорой медицинской помощи 354 раза за неделю с 17 по 23 августа безрезультатно выезжали на вызовы. Медики напомнили о том, что если помощь больше не нужна, то вызов всегда можно отменить. Об этом сообщает телеграм-канал станции скорой медицинской помощи Барнаула.

Всего машины скорой помощи в Барнауле за неделю выезжали на 5576 вызовов. Средняя нагрузка за сутки на одну бригаду составила 12,6 вызовов. При этом особенно отмечается то, что из числа всех вызовов 354 оказались безрезультатными. В 260 случаях из них больного не нашли или он отказался от осмотра.

Медики напомнили горожанам, что если помощь не требуется, а скорую помощь уже вызвали, то вызов можно отменить. Для этого нужно связаться с диспетчером по номерам «03» и «103». Освободившаяся бригада сможет успеть на более серьезные вызовы.

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