В Барнауле утвердили имена новых почетных граждан города

В Барнаульской городской Думы были утверждены имена новых почетных граждан Фото: Олег УКЛАДОВ

На заседании Барнаульской городской Думы были утверждены имена новых почетных граждан города, а также тех, кого отметят памятным знаком «За заслуги в развитии города Барнаула». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, звания почетного гражданина города были удостоены два человека: Георгий Обухов, артист Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина и Андрей Посекунов, главный врач Станции скорой медицинской помощи г. Барнаула. Каждый из награжденных внес значительный вклад в развитие своей сферы деятельности.

Также пять человек были отмечены Памятным знаком «За заслуги в развитии города Барнаула». Это Анатолий Воронков - ветеран органов местного самоуправления; Любовь Ермолина - педагог допобразования; Юрий Крейдун - настоятель Иоанно-Богословской церкви; Тамара Подпальная - спортсмен-инструктор; Степан Поспелов - руководитель Управления ФАС по Алтайскому краю.

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