Легендарный хоккеист Фетисов осмотрел новый ледовый комплекс в Бийске

Фетисов встретился с воспитанниками спортивного комплекса «Прогресс» Фото: газеты «Бийский рабочий»

25 августа прославленный хоккеист Вячеслав Фетисов посетил Бийск. Здесь он осмотрел недавно открытую ледовую арену, встретился с тренерами и молодыми спортсменами. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Вячеслав Фетисов встретился с воспитанниками спортивного комплекса «Прогресс» и их тренерами. На встрече он выступил с предложением поделится опытом и методиками своей спортивной школы из Подмосковья.

Вместе с Фетисовым в Алтайский край приехало около 20 спортсменов, среди них известные хоккеисты Александр Якушев, Владимир Мышкин. До этого, 24 августа они побывали в Целинном районе, а после посещения Бийска отправились в Барнаул.

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