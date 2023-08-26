Местами пройдут кратковременные дожди и грозы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 26 августа после нескольких дней жары, станет прохладнее. Синоптики прогнозируют, что воздух прогреется только до +25 градусов. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

На территории Алтайского края 26 августа температура воздуха остановится на значениях от +20 до +25 градусов. В южных и восточных районах региона местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер будь дуть с запада со скоростью 4–9 м/с, с порывами до 14 м/с.

В Барнауле 26 августа столбики термометров покажут от +21 до +23 градусов. В краевой столице преимущественно без осадков.

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