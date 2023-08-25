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НовостиОбщество25 августа 2023 13:04

В Сибирской Долине на месте снесенной остановки установили новую

Ранее ее снес недовольный местный житель
Александра Сапожкова
Павильон находится на улице Каспийской, 54

Павильон находится на улице Каспийской, 54

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В барнаульском микрорайоне Сибирская Долина по просьбе местных жителей установили остановочный павильон, сообщили в мэрии.

Сооружение предоставил «Автодорстрой». Установили его на месте снесенного павильона вблизи дома по улице Каспийской, 54.

Ранее остановку на «буханке» снес местный житель. Дело в том, что примерно пять лет назад остановка стала пристанищем для молодых людей. По ночам там собирались любители выпить и устраивали шумные вечеринки. Барнаулец устал от шума и решил таким образом избавиться от проблемы.