В Сибирской Долине на месте снесенной остановки установили новую

Павильон находится на улице Каспийской, 54 Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В барнаульском микрорайоне Сибирская Долина по просьбе местных жителей установили остановочный павильон, сообщили в мэрии.

Сооружение предоставил «Автодорстрой». Установили его на месте снесенного павильона вблизи дома по улице Каспийской, 54.

Ранее остановку на «буханке» снес местный житель. Дело в том, что примерно пять лет назад остановка стала пристанищем для молодых людей. По ночам там собирались любители выпить и устраивали шумные вечеринки. Барнаулец устал от шума и решил таким образом избавиться от проблемы.