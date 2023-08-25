9 сентября в Барнауле пройдет первая осенняя ярмарка

Всего до конца года планируется провести 9 ярмарок Фото: Олег УКЛАДОВ

Первая осенняя продовольственная ярмарка пройдет в Барнауле 9 сентября, сообщили в мэрии.

Площадки будут работать с 10 до 14 часов по адресам:

- на площадке перед баром-рестораном «Опера» на пр. Красноармейский, 36,

- на пл. Народная;

- перед ДК «Южный, ул. Чайковского, 21;

- у ТЦ «Россия» на пр. Ленина, 71;

- на пл. Маршала Жукова, ул. 50 лет СССР, 51а;

- на ул. Г. Титова, 9.

Всего до конца года планируется провести 9 ярмарок. Последняя запланирована на 4 ноября.