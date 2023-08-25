На Алтае завершили расследование дела о похищении 9-летнего мальчика

Мужчина сейчас находится под стражей Фото: СУ СК по Республике Алтай

В Республике Алтай завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Чемальского района, которого обвиняют в похищении 9-летнего мальчика.

По данным регионального Следкома, 14 июня днем в селе Дубровка Майминского района мальчик катался на велосипеде и встретил знакомого жителя Чемальского района. Домой мальчик не вернулся. По словам мужчины, они вместе выехали на попутном транспорте в поселок Куташ.

Самостоятельные поиски ребенка ни к чему не привели, и родители обратились в полицию с заявлением об исчезновении сына. 15 июня около 14 часов ребенка обнаружили в лесу в окрестностях ранее упомянутого поселка Куташ.

Мужчина сейчас находится под стражей. Свою вину он не признал.

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