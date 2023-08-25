Губернатор Томенко проверил, как внедряется «алтайский сельский стандарт» в Усть-Калманке

Открытие обновленного ДК в райцентре Фото: Антон Червяков

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил Усть-Калманский район. Он побывал на открытии обновленного ДК в райцентре, осмотрел благоустроенную центральную площадь, пообщался с жителями и узнал о проблемах, которые их волнуют.

На капительный ремонт дома культуры было направлено из краевого бюджета более 82 млн рублей. Губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что подобная работа ведется по всему краю, за последние годы благодаря различным федеральным и краевым программам удалось отремонтировать более 300 объектов культуры. В районах внедряется «алтайский сельский стандарт», который включает обновление социальных объектов и инфраструктуры сел.

- Мы взяли для себя целью наши крупные села, районные центры приводить к определенному стандарту – «алтайский сельский стандарт» мы его назвали. Правительство края, органы власти взяли для себя целью так работать, чтобы приводить их в соответствие на всей территории края. Мы будем эту работу продолжать, - сказал Томенко.

Губернатор прогулялся по обновленной площади Усть-Калманки и оценил ее благоустройство, которое проводилось в 2020-2021 году. На эти цели было направлено более 8 млн рублей. Жители в разговоре с губернатором отметили, что видят позитивные изменения и рассказали о проблемах, которые еще предстоит решать.

- Вопросов по Усть-Калманскому району немало. Я вам обещаю, что мы на этом не остановимся, будем и дальше работать. Есть вопросы инфраструктурные, мы занимаемся дорогами. Будем слушать ваши замечания, пожелания, инициативы. Уверен, что шаг за шагом жизнь в Алтайском крае, наших районах и городах будет становиться лучше, - сказал глава края.

Также губернатор посетил Усть-Калманский элеватор. Он отметил важную роль предприятия, которое обрабатывает зерно и крупы и поставляет свою продукцию не только в регионы России, но и за рубеж, в том числе – в Китай. Глава региона подчеркнул, что пищевая промышленность – перспективная отрасль, которая активно развивается в Алтайском крае. При этом важно, чтобы в регионе не только выращивали продовольствие, но и активно работала его переработка. Алтайский край намерен стать частью сухопутного зернового коридора из Сибири в Китай, проект которого президент Владимир Путин поручил проработать правительству России в мае 2023 года. Перспективность участия региона в зерновом коридоре неоднократно подчеркивал губернатор Виктор Томенко.

Отметим, что Усть-Калманский элеватор на производственных линиях выпускает широкий ассортимент продукции, включающий в себя пшеничную муку высшего, первого и второго сортов, ржаную муку, а также крупы: манную, гороховую, перловую. Численность работающих в отрасли составляет 165 чел. В 2022 году предприятию исполнилось 100 лет с момента образования. Усть-Калманский элеватор является градообразующим предприятием на территории с. Усть-Калманка. Поставки продукции осуществляются не только в страны ближнего зарубежья, но и такие страны, как Китай, Монголия и др.