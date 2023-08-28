У сибирского банка самые высокие ставки по вкладам в России

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Банк «Левобережный» традиционно предлагает сибирякам вклады с высокими ставками, чтобы они могли получать стабильный дополнительный доход.

После того как Центральный банк России поднял ключевую ставку до 12% годовых, Банк «Левобережный» внёс изменения в самые популярные вклады: увеличил ставку по вкладу «Капиталъ» до 12% годовых и изменил условия по вкладу «Спутник».

Клиенты выбирают «Капиталъ» за возможность расторгать договор вклада без потери процентов, что является одним из ключевых преимуществ в текущей рыночной ситуации. Ставка (% годовых) в первые 3 месяца составляет 11%, с 3 до 6 месяцев — 10%, с 6 до 12 месяцев — 8,25%, от 1 года до 2 лет — 8,5%, от 2 до 2,5 лет — 9%. 12% действует в последние полгода.

«Спутник» — вклад, который можно использовать как накопительный счет, разместив на нём от 1000 рублей и получая проценты ежемесячно. Чтобы получать максимальный доход по вкладу «Спутник» до 11% в первый месяц, достаточно рассчитываться любыми картами банка на общую сумму 10 000 рублей в месяц. Высокая ставка по вкладу фиксируется на 1100 дней. При досрочном расторжении выплаченные проценты сохраняются. Дополнительно за безналичные расчеты по картам начисляется кешбэк до 10%.

Для всех, кто открыл «Спутник» с 24 апреля 2023 года, весь сентябрь будет действовать дополнительная надбавка в 3% и составит 11% годовых —достаточно совершать привычные покупки по карте от 10 000 рублей в месяц.

Если у вас возникли вопросы — на них с удовольствием ответят по бесплатному круглосуточному номеру 8-800-3333-555.

*Рейтинг составлен независимым источником, сервисом по поиску банковских предложений Brobank.ru и опирается на данные из отчетности 0409119: «О максимальной доходности по вкладам физлиц». Всего в рейтинге участвовало 69 кредитных организаций России, предлагающих краткосрочные вклады до трех месяцев. Учитывался средний уровень процентов всей продуктовой линейки вкладов.

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