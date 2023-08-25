Строительство нового терминала в аэропорту Барнаула планируют завершить в 2025 году

Новый аэропорт станет дополнительным стимулом для развития туристического направления Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2025 году планируется завершить строительство нового терминала в аэропорту Барнаула. Об этом сообщил глава АО «Авиапредприятие «Алтай» Виталий Архипенко, пишет Амител.

По его словам, проект успешно прошёл экспертизу, а подготовительные мероприятия уже активно идут. Первые земельные работы по строительству нового терминала могут начаться в осенние месяцы этого года. При этом стоимость строительства нового терминала по сравнению с прошлым годом выросла на 2 млрд рублей, достигнув 6,5 млрд рублей.

Следует отметить, что работы по реконструкции аэровокзального комплекса планируют начать также осенью 2023 года.

- Новый аэропорт станет дополнительным стимулом для развития туристического направления. В условиях новых реалий мы сможем работать с такими направлениями, как Юго-Восточная Азия, - отметил Архипенко.

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Как будет выглядеть новый аэропорт Барнаула

Согласно дизайнерскому проекту, который размещен на сайте «Закупки», здание нового терминала в несколько этажей будет включать все необходимые зоны современного аэропорта: вылета, прилета, выдачи багажа, игровую детскую комнату, комнаты матери и ребенка, зоны повышенной комфортности (подробности)