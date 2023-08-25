Скверы, аллеи и парки Барнаула получают новую жизнь

Большая и планомерная работа в части благоустройства началась с парка «Изумрудный» Фото: Виталий БАРАБАШ

Четвертый год в краевой столице благоустраивают общественные пространства для прогулок и отдыха жителей города. Такие перемены были бы невозможны без нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Он дает возможность реализовывать даже такие масштабные проекты, как благоустройство парков, скверов, аллей, зеленых уголков и т.д.

Как сообщил «Толку» замглавы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев, в рамках проекта уже реконструировали Мизюлинскую рощу. В процессе находятся парки «Изумрудный», «Юбилейный», «Центральный». В программу зашел парк имени Ленина.

- Большую роль сыграло содействие краевых властей. Большая и планомерная работа в части благоустройства началась с парка «Изумрудный». Тогда инициативу восстановить зеленую зону поддержал лично губернатор Алтайского края Виктор Томенко. И эта поддержка не ограничилась инициированием старта работ. На деньги, выделенные отдельным постановлением губернатора, был построен один из ярких объектов на территории парка – его визит-центр, - рассказал Антон Шеломенцев.

Он подчеркнул, что благодаря программе город каждый год пополняется общественными пространствами для полноценного отдыха населения.