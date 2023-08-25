Кассационный суд отменил решение по делу об истязании в барнаульском детсаду Happy Baby

Расследование по Happy Baby началось еще в 2018 году Фото: Олег УКЛАДОВ

Восьмой кассационный суд в Кемерово отменил решение Алтайского краевого суда по уголовному делу об истязании детей в барнаульском детсаду Happy Baby и вернул дело на новое рассмотрение, передает «Банкфакс».

В январе этого года краевой суд значительно уменьшил наказание воспитательницам частного учреждения, а уголовное преследование в отношении директора Елены Воротниковой и вовсе прекратил. Плюс к этому родители остались без компенсации морального вреда. В связи с этим прокуратура и родители пошли в кассацию, рассказала изданию мать двоих пострадавших детей Юлия Пустовитенко.

24 августа кассационный суд рассмотрел эти жалобы и полностью отменил вердикт. Таким образом, апелляционная инстанция будет проводить разбирательство уже в третий раз.

Напомним, что расследование по Happy Baby началось в 2018 году, когда в правоохранительные органы пожаловались родители пострадавших от истязаний детей. История вызвала большой общественный резонанс.

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