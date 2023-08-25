В барнаульской мэрии появится еще один комитет

Кто возглавит новые комитеты, пока не известно Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи разделят на два отдельных комитета, сообщили в мэрии.

По словам замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антона Шеломенцева, реорганизация обусловлена многосторонней направленностью комитета. Он имел слишком большой объем полномочий и координировал работу еще пяти подведомственных учреждений.

После реорганизации появятся комитет по благоустройству (он будет курировать санитарную очистку, озеленение и прочее) и комитет по дорожному хозяйству и транспорту (он будет исполнять полномочия только в области дорожного хозяйства и транспорта).

Завершить реорганизацию планируется до 1 ноября. Кто возглавит новые комитеты, пока не известно.