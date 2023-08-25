Мотоциклист столкнулся с автомобилем и погиб на месте ДТП в Барнауле

Госавтоинспекцией устанавливает все факты происшествия Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 25 августа около 10 часов утра произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла Kawasaki, сообщается в тг-канале «Инцидент Барнаул».

По данным ГИБДД города, на ул. Георгиева в районе дома 14-б 86-летний мужчина на ВАЗ-2121 совершил столкновение с мотоциклом, которым управлял 35-летний мужчина.

В результате мотоциклист скончался на месте происшествия. Госавтоинспекция устанавливает все факты происшествия и проводит проверку.

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