Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 августа 2023 5:39

Мотоциклист столкнулся с автомобилем и погиб на месте ДТП в Барнауле

35-летний мотоциклист столкнулся с ВАЗ 2121 в Барнауле и погиб
Александра Сапожкова
Госавтоинспекцией устанавливает все факты происшествия

Госавтоинспекцией устанавливает все факты происшествия

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 25 августа около 10 часов утра произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла Kawasaki, сообщается в тг-канале «Инцидент Барнаул».

По данным ГИБДД города, на ул. Георгиева в районе дома 14-б 86-летний мужчина на ВАЗ-2121 совершил столкновение с мотоциклом, которым управлял 35-летний мужчина.

В результате мотоциклист скончался на месте происшествия. Госавтоинспекция устанавливает все факты происшествия и проводит проверку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Три трупа за три дня: череда смертельных ДТП произошла на Алтае

Вечером 15 августа 23-летний житель Новосибирска двигался за рулем автомобиля Toyota Mark 2. В салоне на заднем сиденье находились две девушки, не пристегнутые ремнями безопасности (подробнее)