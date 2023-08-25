Постоялец частного пансионата в Рубцовске до смерти забил соседа по комнате

Сейчас уголовное дело направлено в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рубцовске завершили расследование уголовного дела в отношении 54-летнего постояльца частного пансионата для пожилых и инвалидов. Мужчину обвиняют в преступлении по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть).

По данным регионального Следкома, обвиняемый проживал в одной комнате с несколькими постояльцами. Его раздражало, что 71-летний мужчина, который самостоятельно не мог себя обслуживать, постоянно просил о помощи.

- В ночь на 9 марта 2023 года после очередных просьб обвиняемый подошел к его кровати и нанесу пожилому человеку множественные удары руками по голове и телу. Спустя несколько дней потерпевший скончался, - рассказали в ведомстве.

Сейчас уголовное дело направлено в суд.