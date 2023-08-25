В Рубцовске завелся извращенец, который фотографирует девушек под юбкой

Юный «фотограф» с телефоном подкрадывался сзади и наклонялся Фото: Вера Березовская

В Рубцовске молодой человек в магазине «Мария-Ра» фотографировал на мобильный телефон интимное место у девушки под юбкой. Действия парня попали на камеру наблюдения.

Как сообщает «Блогерша Рубцовск», сотрудники магазина, посмотрев камеры видеонаблюдения, были в шоке от действий странного покупателя.

- Он бегал за девушкой по всему залу. Потом стоял фотки смотрел. Когда людей в зале стало много, он убежал, - говорит кассир.

Юный «фотограф» с телефоном подкрадывался сзади и наклонялся, поэтому, по всей видимости, девушка ничего не заметила.

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