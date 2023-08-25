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НовостиПроисшествия25 августа 2023 2:19

В Бийске девочка упала с самоката и угодила в больницу

Подросток в Бийске не справилась с управлением и упала с самоката
Александра Сапожкова
Несовершеннолетняя получила повреждения

Несовершеннолетняя получила повреждения

Фото: Олег УКЛАДОВ

23 августа в 15.30 в Бийске у дома №250 по ул. Ленина девочка упала с самоката. На место выехали сотрудники ГИБДД.

Как сообщили в Госавтоинспекции, произошло опрокидывание. Девочка 2008 года рождения не удержала равновесие, не справилась с управлением и допустила опрокидывание.

В результате несовершеннолетняя получила повреждения, ее увезли в больницу.

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