В Бийске девочка упала с самоката и угодила в больницу

Несовершеннолетняя получила повреждения Фото: Олег УКЛАДОВ

23 августа в 15.30 в Бийске у дома №250 по ул. Ленина девочка упала с самоката. На место выехали сотрудники ГИБДД.

Как сообщили в Госавтоинспекции, произошло опрокидывание. Девочка 2008 года рождения не удержала равновесие, не справилась с управлением и допустила опрокидывание.

В результате несовершеннолетняя получила повреждения, ее увезли в больницу.

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