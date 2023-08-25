Жара до +32 градусов ожидается на Алтае 25 августа

Погода в Алтайском крае 25 августа 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем 25 августа в Алтайском крае ожидается жаркая погода. Однако в некоторых районах возможны осадки.

По данным Гидрометцентра, температура составит +27,+32 градуса, по западу+21,+26. Местами кратковременные ливни, грозы, временами возможен град. Порывы ветра местами 17-22 метра в секунду.

В Барнауле температура +27,+29. В конце дня кратковременный дождь с грозой. Также не исключен град.

Отметим, что 26 августа аномальная жара в регионе спадет.