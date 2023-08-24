«Эвалар» стал брендом №1 по продажам на маркетплейсах

Аналитики обработали данные продаж в категории БАД крупнейших маркетплейсов Фото: ЗАО «Эвалар»

Аналитики обработали данные продаж в категории БАД крупнейших маркетплейсов – «Ozon» и «Wildberries» по итогам первого полугодия 2023 года.

Как отмечают эксперты, на Ozon за первые полгода 2023 года общий оборот категории БАД вырос на 256% по отношению к аналогичному периоду 2022 года. Пик продаж в обоих годах приходится на март месяц. За указанный период 2023 года лидирующим брендом является «Эвалар», оборот компании превысил 434 млн рублей. Топ-товар – «Магний Хелат» бренда «Эвалар» с оборотом более 23 млн рублей.

На маркетплейсе Wildberries за первые полгода 2023 года общий оборот категории БАД вырос на 102% по отношению к аналогичному периоду 2022 года. Пик продаж в 2022 году приходился на июнь, в 2023 приходится на март месяц. За указанный период 2023 года лидирующим брендом является «Эвалар», оборот превысил 264 млн руб. Топ-товар – «Магний Хелат» бренда «Эвалар» - оборот по нему составил более 20 млн рублей.

Комментируя данные аналитиков, председатель Совета директоров ЗАО «Эвалар» Наталия Прокопьева подчеркнула, что развитие онлайн продаж находится в числе приоритетов компании: «Мы усилили цифровую интеграцию своих площадок с крупнейшими маркетплейсами, максимально расширив собственный ассортимент. Работа с маркетплейсами позволила нам выйти на новую целевую аудиторию (35+), которая за три пандемийных года перешла с классических медиа (ТВ) на цифровые. Во многом именно эти шаги позволили нам более чем двукратно увеличить оборот в e-comm в первом полугодии 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года».