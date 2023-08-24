Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 августа 2023 12:30

26 августа в Алтайском крае открывается охотничий сезон на водоплавающую дичь

В МЧС призывают соблюдать правила безопасности
Вера Березовская
При стрельбе нельзя пользоваться патронами, снаряженными легковоспламеняющимися пыжами

При стрельбе нельзя пользоваться патронами, снаряженными легковоспламеняющимися пыжами

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

26 августа в Алтайском крае открывается охотничий сезон на водоплавающую, болотно-луговую, степную, полевую и боровую дичь. В связи с этим в МЧС призывают соблюдать правила безопасности.

– В период охоты возрастает риск возникновения природных пожаров, и большинство из них происходит по вине человека. Нельзя разводить костры там, где растет молодой хвойный лес, где лес поврежден, на гарях, где имеются остатки древесины или сухая трава, а также под кронами деревьев, - отмечают в МЧС.

При стрельбе нельзя пользоваться патронами, снаряженными легковоспламеняющимися пыжами. Также во время охоты на водоплавающую и болотно-луговую дичь нужно помнить о безопасности на воде.