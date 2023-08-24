В Барнауле ищут доброго хозяина собаке, которая гуляет в парке «Изумрудный»

Фото: парк «Изумрудный»

В Барнауле ищут доброго хозяина собаке, которая прибилась к парку «Изумрудный». Об это написали в телеграм-канале парка.

– Она очень умная и добрая. Многие гости парка ее уже знают и подкармливают. Но как общественное пространство, мы не можем оставить ее в парке. Административные органы требуют убрать ее с территории парка, и могут просто увезти ее в никуда, – сообщает администрация парка.

В парке просят о помощи найти доброго хозяина питомцу. Она не агрессивна, охотится на голубей, может стать преданным другом и надежным охранником. С доставкой обещают помочь.