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НовостиДом. Семья24 августа 2023 11:30

В Барнауле ищут доброго хозяина собаке, которая гуляет в парке «Изумрудный»

Собаку требуют убрать с территории парка
Вера Березовская
Фото: парк «Изумрудный»

Фото: парк «Изумрудный»

В Барнауле ищут доброго хозяина собаке, которая прибилась к парку «Изумрудный». Об это написали в телеграм-канале парка.

– Она очень умная и добрая. Многие гости парка ее уже знают и подкармливают. Но как общественное пространство, мы не можем оставить ее в парке. Административные органы требуют убрать ее с территории парка, и могут просто увезти ее в никуда, – сообщает администрация парка.

В парке просят о помощи найти доброго хозяина питомцу. Она не агрессивна, охотится на голубей, может стать преданным другом и надежным охранником. С доставкой обещают помочь.