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НовостиОбщество24 августа 2023 8:43

В УФСИН по Алтайскому краю торжественно вручили флаг ветеранской организации УИС

Церемония была посвящена Дню Государственного флага РФ
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Вручение флага

Вручение флага

Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

В УФСИН по Алтайскому краю прошла церемония вручения флага ветеранской организации УИС. Флаг вручил председатель Общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы Салих Шамсунов.

Церемония прошла во время праздника по случаю Дня Государственного флага РФ, которое проходило в актовом зале краевого управления. Участие в торжестве принимали временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Алтайскому краю полковник внутренней службы Дмитрий Лапшин, действующие сотрудники и ветераны.

Полковник отметил, что флаг является символом единства и сплоченности, а также нацеленности на общественно значимую деятельность.

- Это нас мобилизует на ещё более активную работу, ответственное выполнение возложенных на нас обязанностей, - сказала Надежда Угодина, председатель ветеранской организации.

После торжественного мероприятия руководители и ветераны УФСИН возложили цветы к мемориалу сотрудников, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.