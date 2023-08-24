Купил в аптеке без рецепта: житель Алтая лишился водительских прав, приняв корвалол

Также житель Рубцовска должен выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Житель Рубцовска лишился водительских прав из-за употребления запрещенных веществ. Накануне поездки он принимал известное многим лекарство с седативным эффектом.

Как рассказали в краевом управлении юстиции, рубцовчанина остановили сотрудники ГИБДД. Он добровольно прошел медицинское освидетельствование, в результате которого были обнаружены следы употребления алкоголя и запрещенных веществ.

В суде мужчина пояснил, что за три дня до этой поездки принял корвалол. В аптеке его продали без рецепта, врач его мужчине не назначал. О том, что в препарате содержится запрещенное вещество фенобарбитал, он не знал.

- Мировым судьей судебного участка № 6 г. Рубцовска Алтайского края, доводы мужчины признаны необоснованными, указанный гражданин признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ, - рассказали в управлении юстиции.

В итоге рубцовчанину было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1,5 года.