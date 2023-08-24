Вице-мэр Барнаула рассказал, как изменилась дорожная сеть города за последние годы

Строительство дороги на улице 65 лет Победы в Барнауле Фото: Виталий БАРАБАШ

Дороги Барнаула за последние девять лет изменились качественно и количественно. Подробнее о том, какие меры были для этого предприняты, рассказал в интервью «Толку» замглавы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев.

– В 2014 году ситуация с качеством дорог в Барнауле была очень сложной. Все понимали, что без кардинальных мер ситуация будет только ухудшаться. И для начала оптимизировали работу ведомств. В частности, реорганизовали многие из них, учредив МБУ «Автодорстрой», в которое вошли шесть муниципальных унитарных предприятий города, - рассказал Шеломенцев.

В 2017 году состоялся запуск нацпроекта «Безопасные качественные дороги» («БКД») и началась планомерная работа с применением федеральных, краевых и городских средств. Власти ставят задачу к 2024 году увеличить нормативность автомобильных дорог, включенных в национальный проект, с 37,3% до 85%. Вице-мэр не сомневается, что этот показатель будет достигнут. Этому способствует планомерная работа. К концу текущего года уже будет выполнен план в 82,7%.

При этом, как отметил Антон Шеломенцев, ежегодно финансирование в рамках «БКД» только растет. В этом сыграла роль поддержка региональных властей - правительства Алтайского края и губернатора Виктора Томенко.